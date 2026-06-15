Семь игроков баскетбольной команды погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Сеара (Бразилия), сообщает портал Globo.

Инцидент произошел 15 июня. Перевернулся автобус, в котором находилось около 40 человек. Команда возвращалась с соревнований, где одержала победу.

По данным источника, еще 30 человек получили травмы и были экстренно госпитализированы.

В настоящее время причины аварии остаются неустановленными. Местные власти начали расследование для установления всех обстоятельств происшествия.