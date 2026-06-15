Польша до сих пор не передала Украине истребители МиГ-29, о которых ранее говорилось в публичном пространстве. В Варшаве объяснили это незавершенными договоренностями о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий. Об этом в эфире Radio Zet заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик.

По его словам, нынешнее польское правительство не передавало Украине истребители МиГ-29, а дальнейшая судьба этого вопроса зависит от выполнения определенных условий.

«Мы не передавали Украине МиГи. Предыдущее правительство PiS передавало истребители, и этот вопрос публично поднимался. Зато нынешнее правительство не передавало МиГи Украине. Мы договорились с украинской стороной о трансфере технологий. Если этот вопрос будет окончательно согласован, то дело с истребителями завершится успехом», – сказал Томчик.