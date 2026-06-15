В случае угрозы со стороны России НАТО будет действовать в Калининграде, Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове и в Черном море. Об этом заявилкомандующий люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.

В беседе с изданием The Telegraph он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе нет зон с разным уровнем безопасности.

«Я думаю, мы должны приложить очень серьезные усилия, чтобы с точки зрения безопасности осуществлять наблюдение и при необходимости действовать в определенных регионах», — сказал Нойманн.

При этом военный убежден, что Германия готова сражаться против России уже сегодня ночью. Генерал-лейтенант подчеркнул, что ФРГ будет защищать «каждый дюйм территории».

«Я думаю, это важный посыл, особенно для Крайнего Севера и наших балтийских союзников», — сказал он.

По словам Нойманна, его войска нанесут сокрушительные авиаудары по России, если она атакует одного из членов Североатлантического альянса.