Президент Сербии Александар Вучич прибыл в Грузию с официальным визитом. В Международном аэропорту Тбилиси его встретила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.

В рамках визита Вучич проведёт встречу со своим грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили. Главы государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и партнёрства.

Отметим, что это первый визит сербского лидера в Грузию. В декабре прошлого года Михаил Кавелашвили во время официального визита в Белград пригласил своего сербского коллегу посетить Грузию.