Евросоюз ввел новые санкции в отношении России, в том числе против отдельных граждан и организаций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.

Сообщается, что в список попали более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных России стран.

Согласно информации, санкции введены против компании «Лукойл – Западная Сибирь», компании «Газпромнефть шиппинг», Президентского фонда культурных инициатив и головной компании NtechLab.

Кроме того, в санкционный список включены российский адвокат и бывший уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также ряд журналистов и блогеров.

Под санкции также попали исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Владимир Евтушенко и один из индустриальных директоров корпорации.