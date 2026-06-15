Президент США Дональд Трамп анонсировал масштабный праздничный митинг в Вашингтоне по случаю 4 июля – Дня независимости, пообещав крупнейшее в истории страны фейерверк-шоу и важное обращение к гражданам.

Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, мероприятие состоится у мемориала Линкольна в «прекрасном и безопасном Вашингтоне».

«4 июля у мемориала Линкольна и монумента Вашингтона мы проведем самый грандиозный митинг TRUMP RALLY из всех — «Посвящение Америке»», — заявил президент США.

Трамп также сообщил, что лично подберет музыкальный плейлист для мероприятия, подчеркнув, что в нем не будет исполнителей, которые «усыпляют публику и постоянно жалуются».

Сам Трамп выступит с программной речью: «Я выступлю с ключевым обращением, которое вы не захотите пропустить».

«В завершение программы и в ознаменование этого исторического события я дам старт крупнейшему фейерверк-шоу в истории прямо здесь, в столице нашей страны. Не пропустите», — заявил Трамп.