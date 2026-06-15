Россия в кратчайшие сроки готова отправить своих специалистов для участия в восстановлении исторических памятников Ирана, пострадавших в результате военной агрессии США.

Об этом сообщил старший советник министра культурного наследия Ирана Ходжатолла Айюби по итогам встречи с заместителем министра культуры РФ в Москве, сообщают СМИ.

По его словам, у руководства Министерства культуры России наблюдается «твёрдая решимость» реализовать программы по представлению культуры, искусства, истории и культурного наследия Ирана. Россия готова в кратчайшие сроки направить в Иран своих специалистов‑реставраторов для восстановления исторических сооружений.