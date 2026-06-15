Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киево-Печерская Лавра, одна из важнейших святынь украинского православия, включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сегодня ночью пострадала в результате массированного удара ракетами и дронами со стороны России, который в очередной раз был нацелен на Киев и привел к жертвам среди гражданского населения.

Макрон назвал произошедшее атакой на «общее культурное наследие» и подчеркнул, что подобные удары «ничто не оправдывает». Он также выразил готовность Франции сотрудничать с украинскими структурами по вопросам защиты культурных объектов.

Президент Франции заявил, что Париж и союзники продолжат усилия по достижению прекращения огня и мира, в том числе на предстоящем саммите G7 в Эвиане.