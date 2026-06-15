Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что Израиль не считает себя связанным соглашением по Ирану, предложенным президентом США Дональдом Трампом, и намерен самостоятельно принимать решения, касающиеся национальной безопасности страны.

Свое заявление он опубликовал в социальной сети X, подчеркнув, что Израиль остается полностью независимым государством и будет самостоятельно принимать решения в сфере национальной безопасности.

«Соглашение Трампа не обязывает нас. Израиль не подчиняется Соединенным Штатам», — отметил министр, добавив, что Тель-Авив высоко ценит поддержку Вашингтона, но не может передавать внешним игрокам контроль над вопросами безопасности.

Бен-Гвир заявил, что Израиль не является участником подобных договоренностей, если они, по его мнению, не учитывают интересы страны. Он также подчеркнул, что требования о разоружении «Хезболлы» и удержании занятых территорий остаются для Израиля принципиальными.

Отдельно министр предупредил, что любой запуск беспилотников или ракет с территории Ливана в сторону Израиля будет приводить к ответным ударам по району Дахия в Бейруте.

По его словам, подобная линия сдерживания существовала ранее и должна сохраняться, чтобы обеспечивать безопасность страны.