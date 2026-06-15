Ночью Киев подвергся массированной атаке: в городе зафиксированы многочисленные повреждения и пожары.

По данным городских властей, повреждения и пожары зафиксированы почти по всему городу. Сообщается о возгораниях в районе Киево-Печерской лавры, на территории киностудии имени Довженко и в жилом комплексе «Комфорт-Таун».

Под удар попали жилые дома, склады, общежитие, учебное заведение, детский сад и объекты инфраструктуры в нескольких районах столицы. В отдельных местах после падения обломков вспыхнули пожары, в том числе сгорели десятки автомобилей.

Также повреждены линии электроснабжения — без света остались около 140 тысяч абонентов на севере Киева.

По предварительным данным, погибли 4 человека, пострадали 23, среди раненых есть ребёнок.