Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана принял решение о продолжении диалога с США по вопросу урегулирования конфликта на фоне возобновившихся ударов Израиля по Ливану.

Об этом сообщил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

«Высший совет национальной безопасности пришел к выводу, что курс на переговоры следует продолжать», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба. Президент отметил, что в данный момент многие СМИ публикуют высказывания бывшего верховного лидера Али Хаменеи о недопустимости ведения переговоров с США, но, по словам президента, однажды он лично обсуждал этот вопрос с Хаменеи и «тогда же он дал разрешение на проведение и продолжение переговоров на достойных условиях».

Президент Ирана также добавил, что Тегерану удалось восстановить хорошие отношения с соседними странами, несмотря на последние события.

«К счастью, значительная часть дипломатических усилий страны в последние недели принесла положительные результаты, и многие вопросы и недоразумения со странами Персидского залива находятся на пути к разрешению», — указал Пезешкиан.