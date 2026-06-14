Граждане Украины по-прежнему могут въезжать в Россию без визы, несмотря на прекращение действия двустороннего соглашения о безвизовых поездках.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

По его словам, соглашение о безвизовом режиме между Россией и Украиной, действовавшее с 1997 года, играло важную роль в поддержании гуманитарных и семейных связей между гражданами двух стран. Однако в 2023 году документ прекратил действие по инициативе украинской стороны.

Климов отметил, что, учитывая гуманитарные обстоятельства и наличие родственных связей между жителями двух государств, российские власти решили сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда.

Для этого 29 сентября 2023 года был подписан указ президента России №734, регулирующий порядок въезда и выезда граждан Украины. Документ вступил в силу со дня подписания и продолжает действовать.