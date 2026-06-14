Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что возглавляемая им организация готова стать посредником при проверке соблюдения потенциальных договоренностей между США и Ираном, касающихся ядерной энергетики.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Самое важное в агентстве — проверка, и наше участие — очень важная формальность, которая должна присутствовать», — сказал Гросси на встрече с представителями мировых СМИ во время организованного МАГАТЭ семинара для журналистов в Вене.

«Когда они договорятся и попросят нас взять на себя проверку, мне нужно будет обратиться к Совету [управляющих МАГАТЭ] и спросить его разрешения сделать это», — продолжил глава агентства.