Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что вооруженные силы страны перехватили танкер «теневого флота» России, пытавшийся пройти через Ла-Манш в воскресенье. Об этом он написал в соцсети Х.

«Эта успешная операция наносит очередной удар по России», — написал он.

В перехвате судна, как сообщил «Би-би-си», принимала участие Королевская морская пехота Великобритании и сотрудники правоохранительных органов из Национального агентства по борьбе с преступностью. Операция длилась шесть часов. Судно «Смиртос» будет находиться у южного побережья Англии до завершения расследования.