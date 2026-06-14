МИД Украины назвал информацию американской Нацразведки о размещении биолабораторий в стране «очередной волной манипуляций» и отверг обвинения в разработке биооружия. Заявление министерства опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Мы в очередной раз отвергаем безосновательные обвинения и подчеркиваем, что Украина последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрете биологического и токсинного оружия (КБТО). Украинская сторона никогда не осуществляла деятельность, связанную с разработкой, производством или накоплением биологического оружия», — сообщили в министерстве.

Украинский МИД отметил, что сотрудничество Вашингтона и Киева «было направлено «исключительно на укрепление возможностей системы общественного здоровья, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты».

«Речь идет об обычной гражданской деятельности, отвечающей международным стандартам и практикам здравоохранения, и она не связана ни с какими военными целями. Лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здоровья, ветеринарной медицины или других научных учреждений», — рассказали в ведомстве.

Также украинский МИД призвал США опираться на «результаты международных консультаций и проверенные факты», а не на «искаженные интерпретации и российские нарративы».