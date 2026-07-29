Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 июля, прибыл в Польшу по пути из США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польский государственный телеканал TVP Info.

Украинский лидер находится в Люблине, где проведет встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Эта поездка стала первым визитом Зеленского в Польшу после ухудшения отношений между Киевом и Варшавой, вызванного решением присвоить одному из подразделений ВСУ почетное наименование «Героев УПА».

В конце мая Зеленский присвоил одному из спецподразделений украинской армии это наименование. Решение вызвало резкую реакцию в Польше. Власти страны считают Украинскую повстанческую армию ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, которую Варшава признает геноцидом польского населения.

На фоне разногласий вокруг исторической памяти и оценки роли УПА президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла. Позднее от этой награды также отказались бывшие президенты Украины.