В Вооруженных силах Украины (ВСУ) будут действовать три типа контрактов, которые будут ограничены по сроку и должны предусматривать четкие условия их завершения. Предполагается также существенный рост зарплат для военнослужащих и рекрутинг иностранцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 июня, в своем видеообращении, текст которого также опубликован в Telegram.

По словам Зеленского, военнослужащие в тылу будут получать не менее 30 тысяч гривен (порядка 580 евро), военные на первой линии боевых действий в среднем будут получать 300 тысяч гривен (около 5800 евро), а также «будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров». «Я благодарен парламентариям, которые одобрили изменения в бюджете, направленные на укрепление нашей обороны. Я благодарен партнерам, которые нам помогают», — написал украинский президент.

При этом в контрактах будет четко определен срок их действия — 10 месяцев, 14 месяцев или 24 месяца. «Кабинет министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты кабмин должен начать уже в июне», — сообщил Зеленский, уточнив, что поручил увеличить количество механизмов рекрутинга.