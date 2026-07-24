Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник 27 июля посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.

Согласно информации, Нетаньяху встретится с трампом в Белом доме 28 июля.

Отметим, что ранее сообщалось о переносе визита Биньямина Нетаньяху в США на конец июля в связи с тем, что поминальная служба по американскому сенатору Линдси Грэму, на которой должен был присутствовать глава израильского правительства, также была перенесена на конец месяца.