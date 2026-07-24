В Бакинском апелляционном суде состоялось очередное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб граждан Армении.

На заседании были рассмотрены апелляционные жалобы Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, в отношении которых Бакинским военным судом был вынесен обвинительный приговор за преступления против мира и человечности, военные преступления, совершенные в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и ряд других многочисленных преступлений.

На судебном заседании, проведенном под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова, с участием Эмина Мехдиева и Мехрибан Гараевой (запасной судья Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых ведется апелляционное производство по уголовному делу, были обеспечены переводчики на известных им языках — армянском и русском, а также адвокаты в целях обеспечения их защиты.

В судебном заседании приняли участие представители потерпевших, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение — начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы и прокуроры того же отдела управления Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

Судебное заседание продолжилось выступлениями прокуроров, поддерживающих государственное обвинение.

Следующее заседание суда состоится 27 июля.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года, Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному заключению. Аркадий Гукасян и Бако Саакян были приговорены к 20 годам, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян получили наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет, Гарик Мартиросян — 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян — 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян — 15 лет.