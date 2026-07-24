Массовые протесты в Индии не прекращаются, хотя активист Сонам Вангчук, ставший одним из символов движения, завершил 26-дневную голодовку после обещаний властей не преследовать участников акций и обсудить скандал с экзаменами.

Запрещенный марш в Нью-Дели все же состоялся. Тысячи людей вышли на улицы, произошли столкновения с полицией. По данным протестующих, пострадали десятки человек, полиция сообщила почти о 120 раненых сотрудниках.

Основатель движения Cockroach Janta Party («Народная партия тараканов») Абхиджит Дипке сказал, что протестующие не отступят. Его движение превратило недовольство сорванным вступительным экзаменом в вузы и нехваткой рабочих мест в самый серьезный за годы вызов премьер-министру Нарендре Моди, отмечает The Wall Street Journal.

Поводом для массовых протестов стал скандал вокруг национального вступительного экзамена NEET, который ежегодно проходят более двух миллионов абитуриентов, планирующих поступление в медицинские учебные заведения. После проведения экзамена в мае стало известно об утечке экзаменационных материалов. Власти приняли решение аннулировать результаты и назначить повторное тестирование, что вызвало резкую критику со стороны студентов и их семей.

Для миллионов индийских школьников успешная сдача NEET считается одним из немногих способов получить престижное образование и обеспечить себе стабильное будущее. Многие семьи тратят значительные средства на подготовку детей, оплачивая многолетние занятия с репетиторами и специализированные курсы, нередко продавая имущество или оформляя кредиты. На фоне повторного экзамена и усилившегося психологического давления, по данным участников протестного движения, более двадцати студентов покончили с собой.

Наиболее масштабная акция протеста прошла 20 июля в Нью-Дели. Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы, требуя отставки министра образования Дхармендры Прадхана, проведения реформ в системе образования и расследования обстоятельств утечки экзаменационных материалов. Демонстрация была приурочена к открытию летней сессии парламента Индии и стала одной из крупнейших антиправительственных молодежных акций последних лет. Во время разгона полиция применила дубинки и слезоточивый газ, что вызвало новую волну общественного недовольства.