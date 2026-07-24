Совет Европейского союза ввел ограничительные меры против шести граждан Ирана, обвиняемых в серьезных нарушениях прав человека в стране, сообщила Еврокомиссия.

Отмечается, что в санкционный список включены пять судей революционных судов Ирана, которые выносили приговоры представителям религиозных меньшинств и политическим диссидентам, в том числе лауреату Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади.

Также санкции введены против иранского хакера и компьютерного инженера Нимы Салехи, основателя кибергруппы Ashiyane. По данным ЕС, группа сотрудничает с киберполициией FATA и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) и причастна к кибератакам против оппонентов и иностранных учреждений.

С учетом новых ограничений санкции ЕС теперь распространяются на 269 физических лиц и 53 организации в Иране. Они предусматривают заморозку активов, запрет на въезд в ЕС, запрет на предоставление им финансовых средств и экономических ресурсов.