Судя по всему, в США до сих пор не могут окончательно определиться с тем, что именно означает знаменитый лозунг MAGA — «Сделаем Америку снова великой». Однако складывается впечатление, что некоторые политические круги решили сосредоточиться совсем на другой задаче — сделать «великой» Армению. Причём не на основе исторических фактов, а путём создания мифов, которые затем преподносятся как истина.

В этом мире фантазий можно встретить всё что угодно: и легенды о переписке некоего армянского царя с Иисусом Христом, и рассказы о «Великой Армении от моря до моря», и утверждения о том, что Клеопатра якобы говорила на армянском языке, возможно, даже с «арцахским» акцентом.

Казалось бы, подобные истории не заслуживают серьёзного внимания. Однако действия отдельных американских конгрессменов порой вызывают не меньше вопросов. Их решения всё чаще выглядят как отражение политической конъюнктуры, а не стремления объективно разобраться в ситуации.

Так, 22 июля Комитет по иностранным делам Палаты представителей США 44 голосами против 7 одобрил поправку с требованием немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских «заложников» (кавычки Minval).

Поправку, поддержанную Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), внёс заместитель председателя Армянской группы Конгресса Брэд Шерман при поддержке главы комитета Брайана Маста. Она стала продолжением решения, принятого комитетом ещё 10 июня.

«Сегодня Комитет по иностранным делам Палаты представителей 44 голосами поддержал мою поправку, призывающую Азербайджан немедленно освободить всех армянских военнопленных. Я горжусь тем, что официально заявил Конгрессу о своей позиции, и буду продолжать бороться за освобождение армян, которых, как я считаю, несправедливо и незаконно удерживает Азербайджан», — заявил Брэд Шерман в комментарии ANCA после голосования.

Однако подобная постановка вопроса вызывает серьёзные возражения. Если речь идёт о военных преступниках, в отношении которых вынесены приговоры, то попытка представить их исключительно как «заложников» выглядит политизированной. Подмена юридических категорий политическими лозунгами вряд ли способствует установлению справедливости и поиску долгосрочного мира.

Следуя такой логике, практически любого человека, находящегося под следствием или в местах лишения свободы, можно объявить «заложником» и потребовать его освобождения по политическим мотивам. Но подобный подход неизбежно ставит под сомнение сам принцип верховенства закона.

Возникает закономерный вопрос: почему одни судебные решения признаются международным сообществом, а другие объявляются политически мотивированными ещё до завершения всех процедур? Подобные двойные стандарты лишь усиливают недоверие и превращают правовые вопросы в инструмент политического давления.

История знает немало примеров, когда решения, продиктованные интересами влиятельных лоббистских групп, впоследствии подвергались жёсткой критике. Именно поэтому любые заявления в защиту конкретных лиц должны основываться не на политической целесообразности, а на фактах, доказательствах и уважении к закону.

Впрочем, у нас есть другое предложение. Освободить армянских военных преступников, которых некоторые конгрессмены считают заложниками, а взамен поднять вопрос в Милли Меджлисе с требованием освободить всех наркобаронов, террористов и прочих убийц. И для этого не нужно особых усилий. Достаточно сказать, что они «заложники».

А если «копнуть» глубже, то ясно, что определённые проармянские круги не заинтересованы в улучшении американо-азербайджанских отношений. В перспективе — и отмена пресловутой и позорной для США 907-й поправки.

Ну а что касается Шермана, то он просто дворняжка, которая приласкана армянским лобби за приличные деньги. Но вот оказия: сегодня ты Шерман, который несёт бред, а завтра — ты сокамерник Роберта Менендеса. Тоже любил армянские драмы в долларовом эквиваленте.

Так что, как говорил Глеб Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме. От себя добавим: а террористы оттуда не должны выходить…