Денежные переводы из России в Азербайджан, Грузию и Казахстан через сервис «Золотая корона» стали недоступны. Сейчас на сайте «Золотой короны» из России можно отправить деньги онлайн в Кыргызстан, Турцию и Узбекистан.

В частности, в банках Unibank и Yelo сообщили, что, несмотря на поддержку ими платежной системы «Золотая Корона», переводы из Азербайджана в Россию временно невозможны из-за проблем в работе сервиса. В ВТБ Азербайджан отметили, что банк не проводит переводы по данной платежной системе.

Переводы между «Цифра банком» и казахстанским Freedom Bank недоступны из-за введения санкций в отношении российской кредитной организации, сообщили в пресс-службе Freedom Bank. В банке пояснили, что мероприятия по завершению сотрудничества проводят незамедлительно после введения санкций в отношении контрагента. Клиентам для переводов в Freedom Bank в рублях предлагают воспользоваться SWIFT-переводом через «Унифондбанк».

23 июля Евросоюз включил в 21-й пакет санкций 94 российских и 4 иностранных банка.