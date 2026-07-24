Милли Меджлис выразил решительный протест в связи с законопроектом H.R. 9087, принятым Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 22 июля 2026 года. Об этом говорится в заявлении парламента Азербайджана.

Отмечается, что парламент решительно отвергает необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, содержащиеся в данном документе. Эта инициатива, являющаяся явным примером грубого пренебрежения нормами и принципами международного права, представляет собой очередную попытку использовать Конгресс США в качестве инструмента политического давления на Азербайджан в интересах армянского лобби.

Сообщается, что автор законопроекта конгрессмен Брэд Шерман, являющийся последователем политической линии бывшего сенатора Роберта Менендеса, известен своими связями с армянскими лоббистскими группами и последовательным продвижением их политической повестки.

«Совершенно очевидно, что подобные инициативы, выдвигаемые накануне очередных выборов в Конгресс США, не связаны с намерением обеспечить национальные интересы Соединенных Штатов, а преследуют цель заручиться политической и финансовой поддержкой влиятельных лоббистских кругов. Подобная практика, ставящая под сомнение объективность принимаемых решений, должна быть тщательно расследована правоохранительными органами США и получить надлежащую правовую оценку.

Очевидно, что данная инициатива выдвинута в рамках многолетней кампании армянского лобби по дискредитации Азербайджана. Аналогичную «грязную миссию» выполняет бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Международной общественности известно, что он готовил политически мотивированные заключения при финансовой поддержке лиц, связанных с армянскими националистическими кругами, включая российского предпринимателя армянского происхождения Самвела Карапетяна. Та же политическая линия прослеживается в деятельности ряда европейских парламентских структур, в том числе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Отдельные депутаты этих организаций, в частности Франк Швабе, на протяжении длительного времени выступают с необъективными и предвзятыми инициативами в отношении Азербайджана. Все эти действия являются частью скоординированной кампании армянского лобби, проводимой на различных международных парламентских площадках», — говорится в заявлении.

В Милли Меджлисе отметили обеспокоенность тем фактом, что подобные шаги предпринимаются в период последовательного продвижения мирной повестки между Азербайджаном и Арменией, отметили.

«Международные усилия, направленные на установление прочного и долгосрочного мира, в особенности посредническая инициатива и прямая поддержка процесса президентом США Дональдом Трампом, создали реальные возможности для урегулирования отношений между двумя государствами. В таких условиях попытки отдельных конгрессменов добиться принятия политически мотивированных односторонних решений не только подрывают атмосферу доверия, но и препятствуют мирному процессу. Подобные действия служат исключительно интересам радикальных шовинистических кругов армянского лобби. На протяжении десятилетий эти круги препятствовали нормализации армяно-азербайджанских отношений и стремились сохранить конфронтацию, а теперь используют региональную напряженность для достижения своих политических и финансовых целей», — говорится в сообщении.

В Милли Меджлисе также заявили, что особое возмущение вызывает использование в законопроекте в отношении лиц, осужденных судами Азербайджана, терминов «военнопленные» и «политические заключенные».

«Эти лица не являются военнопленными или политическими заключенными. Они были привлечены к уголовной ответственности за совершение военной агрессии, военных преступлений, насильственных исчезновений, пыток, терроризма и других преступлений, предусмотренных законодательством Азербайджана и нормами международного права. Попытки представить их как жертв политического преследования являются сознательным искажением фактов и прямым вмешательством в осуществление правосудия независимым государством», — отметили в парламенте.

Милли Меджлис Азербайджана призвал конгрессменов США отказаться от практики принятия решений под влиянием организованных армянских лоббистских групп, уважать нормы международного права и суверенитет Азербайджана, а также не становиться инструментом сил, заинтересованных в нарушении мирного процесса и сохранении конфронтации на Южном Кавказе.