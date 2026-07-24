Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый ответит за свои слова о россиянах, в том числе жителях Донбасса. Такое заявление сделал пресс-секретарь России Дмитрий Песков ИС «Вести».

«Что касается Драпатого, заявление — чудовищное. Это показывает, первое, что он — нацист. Второе: это показывает, что, собственно, он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей Украины выходить на мирное решение», — сказал Песков.

«Ну и, конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова», — добавил он.

Ранее Драпатый в интервью YouTube-каналу Ukrainer W заявил, что Россия является «нацией с руководством, которая не имеет права на существование».