Силы обороны Украины практически полностью уничтожили Силы специальных операций ВС России. Об этом заявил бывший министр обороны США Марк Эспер в интервью Independence Avenue Media.

По его словам, наиболее серьёзные потери российская армия понесла среди подразделений спецназа и личного состава регулярных войск.

Эспер считает, что Россия до сих пор не смогла создать силы, способные вести современную маневренную войну, и в случае столкновения с армиями стран НАТО уступила бы им.

Бывший глава Пентагона также назвал украинскую армию самой боеспособной и опытной в Европе, способной значительно усилить безопасность НАТО.

Кроме того, по его словам, серьёзные потери понёс Черноморский флот России, а российская ПВО не всегда способна отражать удары украинских ракет и беспилотников. При этом стратегические силы РФ в целом сохраняют боеготовность.