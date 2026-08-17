Россия создала сеть секретных баз, способных запускать мощные беспилотники по целям в глубине территории НАТО. Расследование The Telegraph выявило десять таких объектов с новыми стартовыми площадками для наиболее современных российских дальнобойных ударных дронов. Об этом пишет The Telegraph.

Используя утёкшие документы и спутниковые снимки, издание обнаружило не менее 59 новых пусковых направляющих вдоль российских границ с Беларусью и Украиной. Часть объектов оборудована на военных базах и гражданских аэродромах, другие построены практически с нуля.

Около 20 пусковых установок имеют увеличенную длину и, по оценке специалистов DroneSec, могут использоваться для запуска новейших дальнобойных беспилотников.

Россия активно модернизирует созданные на основе иранских Shahed дроны. Новые реактивные варианты способны поражать цели на расстоянии почти 1000 км. При запуске с выявленных баз в радиус их действия попадает Варшава.

Новейшие Geran-4 и Geran-5, согласно украинским документам, способны нести боевую часть массой около 90 кг и развивать скорость, затрудняющую их перехват средствами ПВО. Украинская разведка также утверждает, что некоторые «Герани» оснащаются ракетами класса «воздух — воздух».

Масштабы инфраструктуры продолжают расти. На одной из баз имеются хранилища, рассчитанные более чем на тысячу беспилотников одновременно, а на нескольких объектах строятся дополнительные пусковые позиции.

По данным The Telegraph, семь из десяти выявленных объектов уже использовались во время недавних российских ударов по Киеву.

Эксперты считают, что расширение этой сети позволяет Москве одновременно запускать значительно больше беспилотников и применять всё более сложные для перехвата модели.

В НАТО заявили изданию, что альянс готов защищать «каждый дюйм территории союзников» и расширяет возможности по производству, применению и нейтрализации беспилотников.

При этом The Telegraph подчёркивает: свидетельств того, что Россия непосредственно готовит удар по Польше или другой стране НАТО, нет.