Азербайджан с начала года экспортировал за рубеж гуманитарные грузы, безвозмездную помощь, техническую помощь и подарки на сумму $1,74 млн. Такие данные приводит Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно статистике, за отчетный период объем экспорта по этим категориям составил 1,742 млн долларов, что соответствует 0,01% общего экспорта страны.

Для сравнения, объем импорта гуманитарных грузов, безвозмездной помощи, технической помощи и подарков составил $28,32 млн. Их доля в общем объеме импорта достигла 0,29%.

В целом, согласно данным Государственного таможенного комитета, объем экспорта Азербайджана составил $19,34 млрд, тогда как импорт достиг $9,88 млрд.

Внешнеторговый оборот страны за отчетный период сформировался на уровне около $29,22 млрд.