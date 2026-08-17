Российская тревел-блогерша побывала в Азербайджане и рассказала, почему соотечественникам будет комфортно там отдыхать. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Увидеть своими глазами» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации отметила, что в этой стране бывшего СССР туристы получают «уровень сервиса и визуальной роскоши», который за те же деньги не найти во многих раскрученных туристических местах. Кроме того, по ее словам, азербайджанцы относятся к гостям с искренним гостеприимством.

«Однажды я задумалась с картой на улице, и тут же ко мне подошел прохожий с вопросом: «Вам помочь? Что ищете?» И начал с искренней любовью к своей Родине рассказывать, куда обязательно сходить, какое блюдо попробовать, о каком дворике не забыть. Такое не купишь за деньги», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Она добавила, что в Азербайджане путешественникам не нужно выбирать между морем, горами, историей и гастрономией — все это собрано в одном месте на относительно небольшой территории. «Вы не тратите отпуск на утомительные переезды, а за короткую поездку успеваете прожить несколько мини-путешествий», — заключила автор.