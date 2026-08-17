Американская актриса Хейден Панеттьери, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», умерла в возрасте 36 лет. О ее смерти сообщил отец Скип Панеттьери в заявлении, переданном ABC News. Информацию также подтвердило Associated Press.

Причина смерти пока не раскрывается. Семья попросила уважать ее частную жизнь и выразила глубокую скорбь в связи с утратой.

Панеттьери начала актерскую карьеру еще в детстве. Широкую известность ей принесла роль Клэр Беннет в сериале «Герои». Позже она сыграла одну из главных ролей в сериале «Нэшвилл», за которую получила две номинации на премию «Золотой глобус».

Актриса также была известна отношениями с украинским боксером Владимиром Кличко. Пара обручилась в 2013 году, а в декабре 2014 года у них родилась дочь Кайя. В 2018 году Панеттьери и Кличко расстались.

В последние годы актриса открыто рассказывала о тяжелом периоде после рождения дочери, в том числе о послеродовой депрессии и проблемах с алкоголем. Эти переживания она подробно описала в своих мемуарах, опубликованных в 2026 году.