Сотрудники Балакянского районного отдела полиции провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в МВД, в ходе мероприятий был задержан 52-летний Эльман Балагёзов, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений и ранее уже судимый за аналогичное деяние.

По месту его жительства, а также на засеянном им кукурузном поле на территории района были обнаружены 185 кустов конопли и 21 килограмм наркотического средства.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Э.Балагёзова избрана мера пресечения в виде ареста.