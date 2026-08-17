Лидеры ХАМАС в ходе встречи в Египте с представителем президента США Джаредом Кушнером подтвердили свою приверженность разоружению и демилитаризации сектора Газа, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Портал уточняет, что на встрече присутствовали спецкоординатор ООН Николай Младенов, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и старшие советники [Кушнера/США] мира Арье Лайтстоун и Лиран Танкман. ХАМАС представлял политический лидер движения Халиль аль-Хайя, также на встрече присутствовали глава египетской разведки Хасан Рашад, катарский дипломат Али аль-Тавади и неназванный высокопоставленный турецкий чиновник.

По словам источников, лидеры палестинского движения попросили Кушнера передать президенту США Дональду Трампу, что они по-прежнему привержены плану по разоружению и готовы передать управление Газой палестинскому технократическому правительству.

Тем временем, как сообщает Axios, Кушнер заявил лидерам ХАМАС, что они должны предпринять реальные шаги по разоружению из-за недоверия со стороны Израиля.

«Кушнер подчеркнул, что планка высока, потому что израильская сторона не верит, что они действительно разоружатся», — сказал источник.