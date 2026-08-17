28 августа 2026 года состоится второе лунное затмение этого года.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), оно будет частным.

В этот день Луна пройдет лишь через часть тени Земли, поэтому потемнеет только ее часть, тогда как остальная поверхность останется освещенной.

Полутеневая фаза начнется в 05:23:55, а частное затмение — в 06:33:48. Максимальная фаза наступит в 08:12:53. Частное затмение завершится в 09:51:55, полутеневое — в 11:01:41.

Затмение будет наблюдаться в Европе, Африке, Азии и Америке. В Азербайджане можно будет увидеть только начальную часть полутеневой фазы — с 05:23 до 05:55, после чего Луна зайдет за горизонт.