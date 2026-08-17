На недавней Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае председатель КНР Си Цзиньпин представил Китай как сторонника дешёвого и открытого ИИ, противопоставив этот подход американской модели. Об этом пишет Financial Times.

По оценке издания, Китай формирует собственную самодостаточную экосистему искусственного интеллекта и всё активнее предлагает её другим странам. Вместе с китайскими технологиями государства со временем могут перенимать и технические стандарты, а также принципы регулирования, сформированные Пекином.

Парадоксально, но этому способствовали американские экспортные ограничения. Ограничив доступ Китая к передовым чипам и технологиям, США подтолкнули Пекин к ускоренному развитию собственных решений.

FT называет происходящее «китайским шоком 4.0». Первый был связан с ростом китайского производства после вступления страны в ВТО, второй — с солнечными панелями, аккумуляторами и электромобилями, третий — с распространением китайских цифровых технологий и ИИ-моделей.

Новый этап будет отличаться тем, что Китай экспортирует не только технологии, но и собственный подход к инновациям как к национальному проекту.

Важную роль играет распространение моделей с открытыми весами. После успеха DeepSeek они стали особенно заметны, хотя Huawei начала развивать подобную инфраструктуру ещё после попадания под американские санкции в 2019 году.

Такие модели дешевле, легче адаптируются и особенно привлекательны для развивающихся рынков. Для самого Китая глобальная экспансия также становится экономической необходимостью: внутренний спрос остаётся слабым, тогда как огромные инвестиции в ИИ требуют новых рынков.

По мнению FT, главная цель Си Цзиньпина — ускорить распространение китайских технологий, укрепить влияние Пекина за рубежом и постепенно сформировать глобальные правила в сфере ИИ в более выгодном для Китая направлении.

Следующий «китайский шок», заключает издание, придёт уже не в контейнерах с товарами. Он будет распространяться через технологии, стандарты и принципы управления искусственным интеллектом.