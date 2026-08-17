Соединенные Штаты считают Мекканское соглашение демонстрацией того, как ближневосточные государства объединяются и могут себя защищать.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Очень рад видеть, что Саудовская Аравия, Турция и Пакистан недавно, наконец-то, подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Это свидетельствует о том, как страны Ближнего Востока объединяются и как они, наконец, смогут более эффективно защищать себя. Поздравляю великое руководство этих трех стран. Это большой, смелый и важный первый шаг!» — написал американский лидер в Truth Social.