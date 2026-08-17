Стремительный рост компаний в сфере искусственного интеллекта, включая OpenAI и Anthropic, создал новую волну миллионеров и миллиардеров. Теперь они активно тратят состояния на недвижимость, частные самолёты, яхты и суперкары. Об этом пишет Financial Times (FT).

По данным UBS, число миллиардеров в мире за год выросло на 13% — до 3 302 человек, причём более тысячи из них живут в США. Особенно заметен эффект в Сан-Франциско: медианная стоимость частного дома в июне достигла $2,1 млн, увеличившись почти на 25% за год.

Однако новая технологическая элита отличается от традиционных богачей. Молодые миллионеры не слишком заинтересованы в шампанском и демонстративной роскоши. Они ценят скорость, приватность, функциональность, здоровый образ жизни и возможность расплачиваться криптовалютой.

В частной авиации уже фиксируют приток клиентов, разбогатевших благодаря ИИ и технологическому сектору. Некоторые из них — в возрасте около 25 лет. Они предпочитают заказывать самолёты через приложения или WhatsApp и хотят получать подтверждение буквально за несколько минут. Вместо шампанского на борту востребованы определённые марки воды и здоровое питание.

Меняются и автомобильные предпочтения. Особой популярностью у молодых ИИ-предпринимателей пользуется Lamborghini Urus с широкими возможностями персонализации. Ferrari и Porsche также рассчитывают привлечь новое поколение технологических миллионеров. Некоторые покупатели готовы менять автомобили уже через полгода ради более новых моделей и требуют практически уникального дизайна.

Растёт спрос и на яхты. Среди покупателей появились сотрудники и инвесторы Nvidia, разбогатевшие на ИИ-буме. Вместо традиционных роскошных яхт они выбирают быстрые и функциональные суда, способные преодолевать большие расстояния.

Производители адаптируются под новые запросы. Британская Princess Yachts уже продала американским клиентам пять новых 27-метровых суперъяхт X90 стоимостью от £10 млн ещё до официального запуска модели.

На яхтах всё чаще требуют устанавливать тренажёры Technogym, велосипеды Peloton и терминалы Starlink. Вместо запасов алкоголя владельцы заказывают оборудование для дайвинга и другие средства для активного отдыха.

«Эти клиенты занимаются фитнесом и постоянно чем-то заняты. Они не сидят на палубе, потягивая коктейль», — описывает новое поколение сверхбогатых один из участников рынка.