Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что осенью Евросоюз расширит санкционное давление на Россию.

Об этом пишет издание Die Welt.

Каллас отметила, что новый пакет ограничений станет самым масштабным с 2022 года.

«В случае его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями единовременно увеличится на треть», — добавила она.

При этом глава евродипломатии не раскрыла характер запланированных рестрикций, но призвала «лучше координировать инструменты ЕС в интересах Европы».