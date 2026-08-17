Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил министру обороны Питу Хегсету значительно сократить совместные военные учения США и Южной Кореи.

Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп объяснил решение «очень хорошей» связью с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Основываясь на моих очень хороших отношениях с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем, что Соединенные Штаты много лет назад согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей.

Эти учения не только дорогостоящие, причем значительная часть расходов, как обычно, оплачивается Соединенными Штатами, но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая, пока Дональд Дж. Трамп является президентом, не проявляла угроз и демонстрировала уважение.

Поэтому, учитывая, что отменять учения уже слишком поздно, я поручил министру обороны Питу Хегсету значительно сократить масштаб совместных военных учений.

Хотя это несколько не связано с предыдущим вопросом (?), недавно я спросил президента Южной Кореи, хотел бы он присоединиться к нам в деле денуклеаризации Исламской Республики Иран, и он ответил: «Нет, спасибо!»», — написал Трамп в соцсети Truth Social.