В Астаринском районе задержан водитель, управлявший транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции, сотрудниками полиции задержан водитель автомобиля марки ВАЗ-2101, житель Масаллинского района Дж.Агаев.

При проверке документов действия водителя вызвали подозрения, в связи с чем он был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления Агаевым наркотических веществ и его нахождение в состоянии наркотического опьянения.

По решению суда водитель арестован в административном порядке на 15 суток.