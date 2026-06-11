Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) заявило об ударе по нефтяному танкеру M/T Jalveer, шедшему под флагом Гвинеи-Бисау в Оманском заливе.

По данным американского военного командования, судно пыталось транспортировать нефть из Ирана, нарушая действующие ограничения. В CENTCOM утверждают, что экипаж несколько раз проигнорировал требования американских сил, после чего по машинному отделению танкера были нанесены удары ракетами Hellfire с воздуха.

Это уже третий коммерческий танкер, который, по заявлениям США, был выведен из строя в регионе за последнюю неделю.