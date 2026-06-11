Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его партию «Гражданский договор» с победой на парламентских выборах, состоявшихся 7 июня. Свое заявление он опубликовал на странице в социальной сети X.

Саакашвили отметил, что нынешний политический успех армянского премьера, по его мнению, превосходит его собственный опыт 2012 года.

Он также назвал предвыборную кампании в Армении гибридным наступлением России и заявил, что победа Пашиняна обещает блестящее будущее всему региону. По словам экс-президента Грузии, патриотично настроенные грузины должны поддерживать армянского премьера после его исторической победы.