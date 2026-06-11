В Баку в ближайшее время может начать действовать система гибкого рабочего графика.

Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, такая мера предусмотрена Государственной программой по развитию транспортной инфраструктуры Баку и прилегающих территорий на 2025–2030 годы. Речь идет об изменении режима работы государственных органов, образовательных и медицинских учреждений, а также других организаций.

Ожидается, что разные учреждения будут начинать работу в разное время, что позволит распределить пассажиропоток и снизить нагрузку на дороги и общественный транспорт в часы пик.

В настоящее время профильные ведомства завершают необходимые исследования, после чего список организаций, которые перейдут на новый режим работы, будет утвержден Кабинет Министров Азербайджана.

Как отметил депутат, подобная практика уже применяется во многих европейских странах и помогает уменьшить пробки, повысить эффективность работы и снизить нагрузку на городскую инфраструктуру.