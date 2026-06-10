Около 20 тысяч жителей иранской провинции Хормозган в Иране остались без водоснабжения после повреждения объектов водной инфраструктуры, заявил генеральный директор компании водоснабжения и канализации провинции Абдольхамид Хамзехпур.

По его словам, несколько часов назад в районе Бемани были уничтожены два стратегически важных водохранилища объёмом 500 и 2000 кубических метров, которые обеспечивали питьевой водой район Бемани и город Кохестак.

В результате инцидента подача воды в ряд населённых пунктов полностью прекращена. Власти рассматривают возможные альтернативные варианты обеспечения населения водоснабжением и меры по восстановлению инфраструктуры.