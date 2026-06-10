Верховный суд Азербайджана принял важное постановление, устанавливающее единый подход судебной практики по вопросам добросовестности третьих лиц при приобретении прав на недвижимость.

Как отмечается в решении, в последние годы в судебной практике участились случаи, когда недвижимость выбывала из собственности законных владельцев по поддельным документам, фиктивным доверенностям или иным незаконным схемам, после чего перепродавалась другим лицам.

Позднее настоящие владельцы, обнаружив нарушение своих прав, обращались в суд с требованием вернуть имущество. В таких ситуациях перед судами возникал выбор между защитой интересов законного собственника и добросовестного покупателя, который полагался на данные государственного реестра.

Верховный суд разъяснил, что добросовестным приобретателем может считаться лицо, которое проявило всю необходимую осмотрительность при покупке недвижимости, но объективно не знало и не могло знать о том, что продавец не имел права распоряжаться имуществом.

В постановлении подчеркивается, что стабильность рынка недвижимости напрямую зависит от доверия граждан к государственному реестру. Если покупатели не смогут полагаться на официальные регистрационные данные, каждая сделка с недвижимостью будет связана с высокими юридическими рисками.

При этом суд отметил, что законодательство защищает не формально «добросовестного» покупателя, а действительно добросовестное лицо. Институт добросовестного приобретения не должен использоваться для легализации незаконных действий.

Документ также впервые системно разъясняет критерии определения добросовестности, правила доказывания, случаи исключения защиты добросовестного приобретателя, а также роль и ответственность органов регистрации и нотариата при оформлении прав на недвижимость.

В Верховном суде заявили, что основная цель постановления — обеспечить единообразие судебной практики и повысить правовую определенность при рассмотрении споров о недвижимости.