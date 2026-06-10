В армянском обществе сохраняется запрос на развитие отношений с Россией и дальнейшее участие страны в евразийских интеграционных объединениях, поскольку они приносят конкретные результаты.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, сотрудничество в рамках евразийских структур обеспечивает Армении реальные и ощутимые преимущества, в отличие от «пустых обещаний».

«Очевиден широкий запрос в армянском обществе на поступательное развитие российско-армянских отношений и дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, которые приносят реальные, осязаемые блага», — сказала Захарова

Она отметила, что поддержка двусторонних связей между Россией и Арменией основана на понимании практической пользы такого взаимодействия. По словам дипломата, этот запрос «не связан с манипуляциями или политическими обещаниями, а формируется на основе конкретных результатов сотрудничества».

«Люди видят эти результаты, оценивают их и поддерживают дальнейшее развитие отношений», — подчеркнула Захарова.