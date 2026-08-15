Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти страны будут делать все для сохранения мира. Об этом он сказал на церемонии открытия фестиваля «Зов Полесья», передает БелТА.

«Мы не хотим воевать. Почему? Потому что Беларусь — это общий дом, здесь живут все, и живут нормально», — сказал глава государства.

Он также отметил, что Минск проводит «абсолютно миролюбивую политику».

Лукашенко назвал залогом спокойствия в Беларуси, пока вокруг «все полыхает», труд и укрепление страны. По его словам, люди будут жить спокойно, если «не будут отбирать чужое и раскладывать по карманам» и будут трудиться.

«Главное — экономика. Поэтому я всегда вам говорю: вы мне дайте только одно — экономику, все остальное — за мной», — добавил президент.