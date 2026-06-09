В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль BMW, его водитель погиб, сообщили в Следственном комитете России.

Взрыв произошел около 5:30 утра в микрорайоне Авиаторов на улице Колдунова. В СК заявили, что во время движения автомобиля «был осуществлен подрыв взрывного устройства». Водитель получил множественные ранения, от которых умер на месте происшествия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но не уточнил, по какой статье.

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что взрыв произошел, когда водитель сел в автомобиль.