США ввели санкции против шести организаций и физических лиц из Китая, Индии, России и Ирана за поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР), говорится в заявлении Государственного департамента США.

В санкционный список, в частности, вошли структуры, которые оказывают поддержку иранской авиакомпании Mahan Air. В американском ведомстве утверждают, что КСИР использует перевозчика для доставки вооружений, военнослужащих и военной техники.

Ограничения также затронули компанию DadeNegar Startup Studio, которую США связывают с КСИР. По данным Госдепартамента, эта структура занимается сбором информации о расположении американской и израильской военной техники на Ближнем Востоке.

Госдепартамент призвал международное сообщество, в особенности компании и частных лиц, сотрудничающих с Mahan Air и другими иранскими авиаперевозчиками, находящимися под санкциями, учитывать «серьезные риски, связанные с продолжением такого сотрудничества».

«Соединенные Штаты продолжат выявлять и пресекать деятельность организаций, предоставляющих КСИР инструменты и информацию, которые он использует для создания угроз американским военнослужащим, нашим партнерам и региональной стабильности», – подчеркнули в ведомстве.