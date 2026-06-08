В Баку и на Абшеронском полуострове 9 июня ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром в некоторых местах возможен дождь. В отдельных районах полуострова осадки могут усилиться, вероятны грозы. Ночью местами слабый туман. Северо-восточный ветер утром сменится юго-восточным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем — 23-28°.

Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80%, днем — 50-60%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются временами осадки. В отдельных районах возможны кратковременное усиление осадков, грозы, град. Ночью и утром в некоторых местах — туман. Будет преобладать слабый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20° тепла, днем — 28-33°. В горах ночью ожидается 8-13° тепла, днем — 15-20°, в некоторых местах — 23-28°.