Иранские военные заявили, что Израиль должен прекратить атаки на юг Ливана и пригороды Бейрута, иначе столкнётся с «более сокрушительными ударами».

По данным иранского агентства Tasnim, соответствующее заявление сделал командующий штаба вооружённых сил Ирана.

В заявлении отмечается, что Израиль, несмотря на предупреждения Тегерана, «пересёк все красные линии», нанеся удары по южным пригородам Бейрута и усилив атаки на юге Ливана.

Иранская сторона заявила, что ранее предупреждала: в случае расширения атак на пригороды Бейрута будут нанесены ответные удары.

Также подчеркивается, что армия Израиля должна прекратить операции в южном Ливане, иначе «столкнётся с более разрушительными ударами», а также «разрушительными атаками против его союзников».